Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Четырехэтажная гостиница обрушилась после взрыва на севере Греции
Общество
«Роскачество» обнаружило пестициды в органических бананах
Наука
В России создали образец штамма коронавируса для улучшения тест-систем
Общество
Врач предупредила об опасных последствиях сухой кожи
Наука
SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink
Мир
Глава оргкомитета ОИ в Токио извинился за сексистские высказывания
Общество
В России провели более 103 млн тестов на коронавирус
Общество
Москвичам пообещали первые за 10 лет сильные морозы
Общество
Умер бывший главный санитарный врач Москвы Филатов
Сюжет:

В России создали образец штамма коронавируса для улучшения тест-систем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России создан и утвержден стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, которые поможет ученым в процессе создания тест-систем и поиска эффективных препаратов от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России в четверг, 4 февраля.

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

«Стандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2 - уникальная разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, успешно прошел испытания на базе ВНИИ метрологической службы Росстандарта, был утвержден Росстандартом и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных (ГК2020/1)», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Стандартный образец поможет сделать более точными исследования по эффективности лекарственных средств от COVID-19 и тест-систем. Кроме того, искусственный штамм поможет ученым отслеживать присутствие коронавируса в окружающей среде.

«Было принято совместное решение испытать образец штамма коронавируса SARS-CoV-2 и в случае успешного прохождения испытаний зарегистрировать его как стандартный образец. Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 по присутствию его РНК к одному знаменателю», — отметила руководитель лаборатории биоинформационных технологий ВНИИМС Росстандарта Елена Кулябина.

В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса обнаружены к настоящему моменту на территории России, и все изменения нейтральные.

Также Попова заявила, что в России готовится к регистрации новая тест-система, которая способна отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021