В России создали образец штамма коронавируса для улучшения тест-систем

В России создан и утвержден стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, которые поможет ученым в процессе создания тест-систем и поиска эффективных препаратов от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России в четверг, 4 февраля.

«Стандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2 - уникальная разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, успешно прошел испытания на базе ВНИИ метрологической службы Росстандарта, был утвержден Росстандартом и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных (ГК2020/1)», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Стандартный образец поможет сделать более точными исследования по эффективности лекарственных средств от COVID-19 и тест-систем. Кроме того, искусственный штамм поможет ученым отслеживать присутствие коронавируса в окружающей среде.

«Было принято совместное решение испытать образец штамма коронавируса SARS-CoV-2 и в случае успешного прохождения испытаний зарегистрировать его как стандартный образец. Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 по присутствию его РНК к одному знаменателю», — отметила руководитель лаборатории биоинформационных технологий ВНИИМС Росстандарта Елена Кулябина.

В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса обнаружены к настоящему моменту на территории России, и все изменения нейтральные.

Также Попова заявила, что в России готовится к регистрации новая тест-система, которая способна отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями.

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