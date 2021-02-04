Врач предупредила об опасных последствиях сухой кожи

Сухость кожи может привести к развитию различных заболеваний, которые рискуют обернуться тяжелыми последствиями. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Екатерина Вертиева.

Она отметила, что сухость кожи может повлиять на возникновение экземы и атопического дерматита. В свою очередь, это приводит к шелушению и высыпаниями, а в перспективе, по ее словам, это недосыпания, неврозы и даже депрессия.

«Прежде всего, стоит различать сухую кожу и обезвоженную. При последнем достаточно восполнять и поддерживать уровень жидкости в организме», — объяснила врач 3 февраля в разговоре с «Пятым каналом».

В то же время при врожденной сухости необходимо регулярно пользоваться лечебной косметикой, которая наполнит кожу питательными жирами. Как следствие, это может облегчить симптомы атопического дерматита и экземы и предотвратить их обострение в осенне-зимний период.

Врачи американской клиники Майо рассказали, что покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита — смертельно опасной болезни, пишет «Газета.ру».

В начале января немецкий дерматолог Яэль Адлер заявил, что малейшие изменения на коже могут указывать на наличие опасных заболеваний. В частности, прыщи, покраснения и раздражение на коже могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема — свидетельствовать о проблемах с желудком и кишечником.