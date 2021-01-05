Дерматолог указала на связь между изменениями на коже и опасными болезнями

Малейшие изменения на коже могут указывать на наличие опасных заболеваний, заявила немецкий дерматолог Яэль Адлер.

Врач рассказала, что прыщи, покраснения и раздражение на коже могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема — свидетельствовать о проблемах с желудком и кишечником.

Также с вниманием следует относиться к зуду, особенно если он появляется без видимой причины. По словам Адлер, это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушение обмена веществ, такие, как диабет и рак.

Специалист призвала при любых изменениях на коже обращаться к врачам и проходить медицинское обследование, пишет FOCUS.

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