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В России провели более 103 млн тестов на коронавирус

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Российские медики провели свыше 103 млн тестов на COVID-19. Об этом сообщила в четверг, 4 февраля, пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В Российской Федерации проведено более 103,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 626,2 тыс. человек.

Несколько дней назад стало известно, что в регионах России на текущий момент свободны более трети больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко 29 января заявил, что февраль и март этого года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать.

28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая тест-система, которая способна отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями, готовится к регистрации в России.

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