Суга пообещал приблизиться к решению вопроса о Курилах «хотя бы на полшага»

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга 4 февраля в ходе прений в бюджетной комиссии парламента страны пообещал «хотя бы на полшага приблизиться» к решению территориального спора с Россией о принадлежности Курильских островов.

«Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов. — Ред.)», — передает его слова ТАСС.

Переговоры о Курильских островах, а также заключение мирного договора с Россией будут основываться на всех ранее достигнутых договоренностях, добавил Суга.

В сентябре 2020 года между Сугой и российским президентом Владимиром Путиным прошел телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Москвой и Токио в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

В конце 2018 года Путин и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Однако к соглашению страны не пришли до сих пор.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над Курилами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.