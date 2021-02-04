Немецкая Die Welt рассказала об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»

Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет журналист Жак Шустер в материале, опубликованном 3 февраля немецкой газетой Die Welt.

По его мнению, Россия почти ничем не могла удивить Европу и США с технической точки зрения с октября 1957 года, когда Советский Союз запустил искусственный спутник Земли.

«Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР. — Ред.)», — написал Шустер.

Он отметил, что публикация результатов третьей фазы клинических исследований «Спутника V» подтвердила высокую эффективность препарата. По его мнению, это оправдывает решение Москвы начать использование вакцины до обнародования окончательных данных о ней.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.