Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 4 февраля
Общество
Личности погибших в Красноярске пожарных установят с помощью геномной экспертизы
Мир
СЕ наймет специалистов для развития уголовного правосудия на Украине
Общество
Синоптик предупредила об аномальных холодах в европейской части России
Мир
Суга пообещал приблизиться к решению вопроса о Курилах «хотя бы на полшага»
Мир
Немецкая Die Welt рассказала об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»
Происшествия
Второе в 2021 году землетрясение произошло около самой глубокой точки Байкала
Общество
Средняя температура в России в 2020 году была выше нормы на 3 градуса
Интернет
Эксперты рассказали о новом способе мошенничества с помощью Telegram
Сюжет:

Немецкая Die Welt рассказала об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет журналист Жак Шустер в материале, опубликованном 3 февраля немецкой газетой Die Welt.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

По его мнению, Россия почти ничем не могла удивить Европу и США с технической точки зрения с октября 1957 года, когда Советский Союз запустил искусственный спутник Земли.

«Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР. — Ред.)», — написал Шустер.

Он отметил, что публикация результатов третьей фазы клинических исследований «Спутника V» подтвердила высокую эффективность препарата. По его мнению, это оправдывает решение Москвы начать использование вакцины до обнародования окончательных данных о ней.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021