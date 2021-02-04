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Эксперт назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

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Некоторые люди могут не заболевать COVID-19 из-за того, что у них уже сформировался перекрестный или местный иммунитет. Об этом 4 февраля заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы — это еще на этапе научной дискуссии», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Вознесенского существует три версии такой невосприимчивости. Первая — перенесенное заболевание, вызванное другими коронавирусами, что вызывает перекрестный иммунитет.

Второе предположение связано с тем, что перед встречей с коронавирусом человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. В том случае, если их слишком много, то восприимчивость к вирусным инфекциям снижается.

Согласно третьей версии, в организме существуют местные элементы иммунитета, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.

Ранее в четверг врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что осложнением после коронавируса может стать повреждение зрения и слуха.

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