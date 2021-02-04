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Врач предупредил о возможном повреждении зрения и слуха после COVID-19

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что осложнением после коронавируса может стать повреждение зрения и слуха.

По словам врача, коронавирус повреждает организм «многопланово», нанося удары по слабым местам каждого конкретного человека в зависимости от того, чем он болел раньше и как себя чувствует в данный момент.

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Так, следствием перенесенной инфекции могут стать парестезии — нарушение чувствительности, включающее ощущения покалывания и жжения, а также поражение слуха, т.е. человек может слышать ложные звуки или испытать ослабление слуха. Кроме того, следствием повреждения сосудов и нервов может стать потеря обоняния и вкуса, ухудшение зрения.

Также Жемчугов прокомментировал клинический случай развития слепоты как осложнения при коронавирусе, который ранее описали британские ученые. По его словам, для точного установления, что слепота развилась вследствие COVID-19, необходимо знать историю болезни пациента, однако не исключил такой возможности.

«Поскольку глаз — часть мозга, мы видим у наших пациентов, что в мозгу появляются гелеобразные образования, которые возникают за счет пропитывания крови через поврежденные сосуды. Я не исключаю, что мог образоваться такой очаг около нерва и повредить зрительный нерв», — цитирует его ТАСС в четверг, 4 февраля.

Жемчугов обратил внимание на то, что такого рода осложнение с большей вероятностью может развиться у пациентов с травмой глаз или повреждением близлежащих сосудов. Однако чаще всего среди осложнений врачи наблюдают, что у пациентов образуются рубцы в легких.

«Нарушается обмен гемоглобина, содержание железа в крови. У людей это проявляется одышкой, слабостью, уменьшением толерантности к нагрузкам. Необходимо заниматься реабилитацией, чтобы человек не стал инвалидом», — заключил он.

Накануне сообщалось, что люди с онкологическими заболеваниями больше других подвержены риску смертности от коронавируса.

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