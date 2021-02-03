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Минтруд предложил учитывать декретный отпуск при выплате пособия по безработице

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Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект, учитывающий период декретного отпуска, а также призыва на военные сборы при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице. Информация следует из документа, опубликованного в среду, 3 февраля, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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«В связи с этим проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в абзац второй пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2393» предусматривается установление дифференцированного размера максимальной величины пособия по безработице применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы», — следует из документа.

Размер максимального пособия в 2021 году составляет 12 130 рублей, а минимального — 1500 рублей, передает «Газета.ru».

Ранее 25 января в Фонде социального страхования заявили, что максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2021 году за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей. При этом минимальный размер пособия составит 58 878,40 рубля.

В начале января стало известно, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году сохранился на уровне 12 130 рублей.

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