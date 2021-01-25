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В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам

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Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2021 году за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте Фонда социального страхования РФ.

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При этом отмечается, что минимальный размер будет составлять 58 878,40 рубля. Кроме того, при осложненных родах за 156 дней максимально будет выплачено 379 743 рубля, а минимально ― 65 607,36 рубля.

Также, исходя из данных, опубликованных ФСС, при многоплодной беременности (194 дня отпуска) в 2021 году выплачивается от 81 588,64 рубля (минимум) до 472 244,50 рубля (максимум).

В 2020 году максимальные выплаты по беременности и родам за 140 дней отпуска составляли 322 190,40 рубля.

Ранее, 5 января, стало известно, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году сохранился на уровне 12 130 рублей.

В тот же день глава Минтруда России Антон Котяков рассказал, что заявления на повышенную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно будут приниматься с 1 апреля.

По его словам, на выплату пособий по новой системе в 2021 году потребуется порядка 276 млрд рублей, в 2022-м — около 295 млрд рублей, в 2023-м — порядка 297 млрд рублей.

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