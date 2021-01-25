В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2021 году за 140 дней отпуска составит 340 795 рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте Фонда социального страхования РФ.

При этом отмечается, что минимальный размер будет составлять 58 878,40 рубля. Кроме того, при осложненных родах за 156 дней максимально будет выплачено 379 743 рубля, а минимально ― 65 607,36 рубля.

Также, исходя из данных, опубликованных ФСС, при многоплодной беременности (194 дня отпуска) в 2021 году выплачивается от 81 588,64 рубля (минимум) до 472 244,50 рубля (максимум).

В 2020 году максимальные выплаты по беременности и родам за 140 дней отпуска составляли 322 190,40 рубля.

Ранее, 5 января, стало известно, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году сохранился на уровне 12 130 рублей.

В тот же день глава Минтруда России Антон Котяков рассказал, что заявления на повышенную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно будут приниматься с 1 апреля.

По его словам, на выплату пособий по новой системе в 2021 году потребуется порядка 276 млрд рублей, в 2022-м — около 295 млрд рублей, в 2023-м — порядка 297 млрд рублей.