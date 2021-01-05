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Котяков назвал сроки приема заявлений на выплаты на детей до семи лет

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Заявления на повышенную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно будут приниматься с 1 апреля. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков в ходе совещания по вопросам соцзащиты населения 5 января.

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«Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься, начиная с 1 апреля. Но при этом, как и в прошлом году, расчет будет сделан с 1 января», — сказал он.

Одновременно предлагается усилить адресный характер этой меры поддержки, учитывая при назначении выплаты не только официальные доходы семьи, но и ее имущество, подчеркнул министр.

По его словам, на выплату пособий по новой системе в 2021 году потребуется порядка 276 млрд рублей, в 2022-м — около 295 млрд рублей, в 2023-м — порядка 297 млрд рублей.

«Предлагается установить «трехступенчатую» систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка. «Стандартным» размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка», — отметил Котяков.

Глава ведомства заявил, что если такая выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если же и такое увеличенное пособие тоже не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будет получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка, добавил он. Кроме того, выплату в 5 тыс. рублей до Нового года семьи получили на 13,6 млн детей, что составляет 96% от всех, кто имеет право.

Во время большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин объявил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году выплатят по 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Российский лидер подписал соответствующий указ.

На следующий день глава правительства России Михаил Мишустин подписал документы, обеспечивающие порядок и финансирование этих выплат.

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