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Суд продлил блогеру Reeflay срок ареста до 3 марта

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Раменский городской суд Московской области продлил стримеру Станиславу Решетняку (известен под никнеймом Reeflay), обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки срок ареста до 3 марта 2021 года. Об этом сообщили в суде в среду, 3 февраля.

Стримная история: снимавшему смерть подруги блогеру грозит до 15 лет
Мера наказания может измениться после установления истинной причины гибели девушки

«Срок содержания под стражей Решетняку продлен до 3 марта 2021 года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Reeflay обнаружил неподвижное тело своей подруги в прямом эфире 2 декабря. Он не прервал трансляцию и на глазах у подписчиков перенес ее в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство.

Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть девушки (ч. 4 ст.111 УК РФ), пишет «Москва 24». Суд избрал блогеру меру пресечения в виде ареста на два месяца.

9 декабря он признался, что бил по голове погибшую подругу, которая вскоре скончалась во время его стрима.

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