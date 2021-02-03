Суд продлил блогеру Reeflay срок ареста до 3 марта

Раменский городской суд Московской области продлил стримеру Станиславу Решетняку (известен под никнеймом Reeflay), обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки срок ареста до 3 марта 2021 года. Об этом сообщили в суде в среду, 3 февраля.

«Срок содержания под стражей Решетняку продлен до 3 марта 2021 года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Reeflay обнаружил неподвижное тело своей подруги в прямом эфире 2 декабря. Он не прервал трансляцию и на глазах у подписчиков перенес ее в комнату, где вел стрим, после чего пытался привести ее в чувство.

Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть девушки (ч. 4 ст.111 УК РФ), пишет «Москва 24». Суд избрал блогеру меру пресечения в виде ареста на два месяца.

9 декабря он признался, что бил по голове погибшую подругу, которая вскоре скончалась во время его стрима.