РЖД анонсировали увеличение числа поездов дальнего следования

Холдинг РЖД в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом увеличит количество поездов дальнего следования на фоне роста спроса. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба компании.

«В условиях стабилизации эпидемической обстановки и снятия санитарных ограничений в субъектах Российской Федерации холдинг «РЖД» прогнозирует увеличение пассажиропотока в поездах дальнего следования в феврале и марте текущего года. Для удовлетворения спроса пассажиров АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует постепенное увеличение размеров движения поездов дальнего следования по ряду направлений уже со второй половины февраля», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что это коснется примерно 20 пар круглогодичных поездов, курсирующих по маршрутам. Кроме того, для обеспечения спроса в период февральских и мартовских праздников ФПК планирует назначить около 100 дополнительных рейсов поездов на наиболее востребованных направлениях.

Ранее, 19 января, сообщалось, что ФПК временно изменит периодичность курсирования или не назначит 14 пар поездов дальнего следования.

В самой компании отметили, что это будет сделано для того, чтобы привести размеры движения поездов в соответствие с фактическим пассажиропотоком в период низкого спроса.

В конце декабря 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство страны одобрило параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей. По его словам, в 2021 году в развитие железных дорог предусмотрено вложить свыше 730 млрд рублей.