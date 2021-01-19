Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока — 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Мурашко назвал процент свободных коек для пациентов с коронавирусом
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

РЖД временно изменит график для некоторых поездов дальнего следования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) временно изменит периодичность курсирования или не назначит 14 пар поездов дальнего следования. Об этом во вторник, 19 января, заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Скоростной нажим: зачем Россия расширяет БАМ и Транссиб
Среди особо значимых проектов РЖД — развитие Восточного полигона, Центрального транспортного узла и подходов к портам Азово-Черноморского бассейна

«С января по апрель в нормативном графике движения будет временно ограничено движение 53 пар поездов дальнего следования и изменена периодичность курсирования 71 пары поездов, спрос на которые минимален», ― сказали агентству.

В ФПК отметили, что это будет сделано для того, чтобы привести размеры движения поездов в соответствие с фактическим пассажиропотоком в период низкого спроса.

В конце декабря 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство страны одобрило параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей.

По его словам, в 2021 году в развитие железных дорог предусмотрено вложить свыше 730 млрд рублей.

Мишустин добавил, что в следующем году планируется завершение комплекса мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» — БАМа и Транссиба.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021