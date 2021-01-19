РЖД временно изменит график для некоторых поездов дальнего следования
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) временно изменит периодичность курсирования или не назначит 14 пар поездов дальнего следования. Об этом во вторник, 19 января, заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании.
«С января по апрель в нормативном графике движения будет временно ограничено движение 53 пар поездов дальнего следования и изменена периодичность курсирования 71 пары поездов, спрос на которые минимален», ― сказали агентству.
В ФПК отметили, что это будет сделано для того, чтобы привести размеры движения поездов в соответствие с фактическим пассажиропотоком в период низкого спроса.
В конце декабря 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство страны одобрило параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей.
По его словам, в 2021 году в развитие железных дорог предусмотрено вложить свыше 730 млрд рублей.
Мишустин добавил, что в следующем году планируется завершение комплекса мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» — БАМа и Транссиба.