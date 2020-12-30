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Правительство одобрило финплан и инвестпрограммы РЖД на три года

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Правительство России одобрило параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

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Среди особо значимых проектов РЖД — развитие Восточного полигона, Центрального транспортного узла и подходов к портам Азово-Черноморского бассейна

«24 декабря на заседании правительства мы рассмотрели инвестиционную программу компании, учли все поправки и высказали замечания и сегодня одобрили параметры финансового плана и инвестиционную программу РЖД. Ее общий объем на ближайшие три года превышает 2 трлн рублей», — сказал Мишустин.

По его словам, в 2021 году в развитие железных дорог предусмотрено вложить свыше 730 млрд рублей.

Мишустин добавил, что в следующем году планируется завершение комплекса мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» — БАМа и Транссиба.

«Началась реализация второго этапа, с тем чтобы увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т к 2024 году и обеспечить рост транзитных контейнерных перевозок в четыре раза. И конечно, сократить еще время доставки грузов с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней. Будут развиваться также подходы к морским портам северо-запада, юга России, центральный транспортный узел, Южный кластер», — сообщил Мишустин.

По его мнению, программа получилась достаточно сбалансированной.

16 декабря замглавы РЖД Сергей Кобзев сообщил, что высокоскоростная пассажирская магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом к 2030 году будет перевозить 23,3 млн человек в год. По словам Кобзева, время в пути для пассажиров составит 2 часа 15 минут. К ВСМ подключат такие города, как Тверь, Клин и Великий Новгород.

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