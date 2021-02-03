В ЛНР сообщили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе

Взрыв произошел на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«С начала текущих суток нами зафиксирован взрыв на позициях 14-й бригады (ВС Украины — ред.) в районе населенного пункта Новотошковское», — цитирует его «РИА Новости».

По словам офицера оборонного ведомства, взрыв произошел во время проведения украинскими силовиками инженерных работ.

Ранее, 30 января, украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов раскрыл «плохой» и «очень плохой» сценарии по Донбассу. Первый предусматривает выход из минских договоренностей, а второй — выполнение «Минска» в полном объеме. Специалист подчеркнул, что в 2021 году конфликт останется замороженным.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. В сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению боевых действий против сограждан.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.