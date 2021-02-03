Главный инфекционист Латвии оценил результаты исследований «Спутника V»

Главный инфекционист минздрава Латвии Уго Думпис 2 февраля назвал хорошими результаты третьей фазы исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Третья фаза исследования российской вакцины «Спутник V» была опубликована в The Lancet. Результаты выглядят хорошо. Вакцина аналогична по структуре вакцинам Oxford/AstraZeneca и Janssen. Все на основе аденовирусов», ― написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что опубликованные результаты испытаний «Спутника V» являются убедительным доказательством надежности и эффективности препарата.

Также 3 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала публикацию хорошей новостью. Такое же мнение выразила накануне канцлер Германии Ангела Меркель, добавив, что Евросоюз приветствует любую вакцину, но будут допущены лишь те, которые предоставят европейскому регулятору — ЕМА — необходимые данные и будут одобрены.

Накануне стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины. Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

Как подчеркнул директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований российской вакцины является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра им. Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.