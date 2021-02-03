Большая игра: Петербургскому дому музыки — 15 лет

3 февраля Санкт-Петербургский дом музыки отмечает 15-летие. Алексеевский дворец на набережной Мойки всегда был площадкой для старта карьеры молодых музыкантов. Худрук Сергей Ролдугин со своей командой тщательно отбирает исполнителей, чтобы дать им возможность выступать на лучших сценах не только страны, но и мира. Как Дом музыки помогает раскрывать таланты инструменталистов, обучает и продвигает их — в материале «Известий».

Алексеевский дворец

Создание Дома музыки было сопряжено с рисками: подобного учреждения не существовало нигде, поэтому инициаторы проекта не могли сразу оценить, как слушатели отнесутся к новой идее. Но федеральные власти поддержали замысел и передали новому учреждению здание дворца великого князя Алексея Александровича на набережной Мойки. В 2006 году ему требовалась серьезная реставрация — ремонтные работы продолжались три года, а первые концерты в Английском зале удалось сыграть только в 2011-м.

По словам художественного руководителя Дома музыки Сергея Ролдугина, вероятность провала всё же была небольшой.

— Нам удалось воплотить наши желания и мечту, которая возникла на довольно зыбком фундаменте. Такого учреждения нигде нет, не было фундамента — и вдруг мы это создали. Но я думаю, что риск всё же был минимален, потому что наша страна обладает насколько большим количеством талантов, что они помогли превратить нашу мечту в действительность, — сказал он.

Алексеевский дворец никогда не предназначался для исполнения музыки, в нем даже не было концертного зала, но одно из помещений удалось перестроить и приспособить. После революции к зданию относились не слишком бережно: здесь была и автошкола, и дом пионеров, но новому храму искусства особняк был непременно нужен. Концерты классической музыки требуют особой атмосферы, а здание дворца подходит лучше всего.

Фото: commons.wikimedia.org Алексеевский дворец 1880 год

— Кульминацией посещения дворца и является концерт — это переход из материального в духовное. К сожалению, был утрачен замечательный камин, который здесь был, чертежей не сохранилось. Когда нам предложили просто воссоздать помещение, мы сказали: давайте не просто — давайте это будет один из самых привлекательных концертных залов. Так и случилось, — отметил Сергей Ролдугин, описывая Английский зал особняка.

Строгий отбор

Молодые исполнители проходят строгий отбор прежде чем попасть в Дом музыки. На слушания приезжают инструменталисты со всей России. Пусть к большой сцене для них делится на три ступени. На первой музыканты впервые выступают перед публикой и повышают свой уровень на мастер-классах. Побеждая во всероссийских и международных конкурсах, они попадают на вторую ступень и начинают гастролировать. Третья ступень — это «топовые» исполнители, покорившие другие страны.

Музыканты не связаны с Домом музыки контрактами, и учреждение для них — не артистическое агентство, а возможность выступать.

Большая игра Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист РФ Сергей Ролдугин Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Когда ты уже чего-то добился в жизни, то оглядываешься назад, думаешь и вспоминаешь, чего бы тебе хотелось, когда у тебя ничего не было, в том числе имени. Всё это и выросло в программу нашего Дома музыки. Что хотят молодые неизвестные музыканты? Чего им не хватает? Дать им это — наша основная идея. И это было довольно просто, потому что мы хотим одного и того же — внимания и поддержки. Но что еще нужно молодому исполнителю? Похвала, похвала и еще раз похвала, но всё это огромный труд, — пояснил Сергей Ролдугин.

Система себя оправдывает. Многие известные музыканты приобрели популярность и покорили российские и западные сцены благодаря петербургскому Дому музыки. К примеру, Павел Милюков — сегодня один из самых виртуозных скрипачей России. Он тоже воспитанник учреждения.

— Санкт-Петербургский дом музыки дал мне всю ту музыкальную карьеру, которой я сейчас обладаю. Это было невероятное знакомство со многими музыкантами, дирижерами, — сказал он.

— Выступление в различных городах, гораздо больше стало сольных проектов. Для молодого музыканта это бесценно! — добавил саксофонист Владислав Минеев.

Гарантия качества

Сначала к подопечным Дома музыки относились с осторожностью, как к молодым и неопытным, но именно поэтому музыкантов отбирают строго — чтобы оправдать доверие. Сегодня солисты учреждения нарасхват.

— Они выступали у меня на фестивале в Сочи — вот там был такой марафон бетховенский. Ну великолепно, браво! — рассказал дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет.

— Я еще раз подчеркну — регионы России получили замечательную возможность — слышать лучших молодых исполнителей, — подчеркнул дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев.

С 2006 года солисты Дома музыки посетили 34 города России и провели 933 концерта. Кроме того, учреждение регулярно вывозит в регионы свои мастер-классы. За последние восемь лет в них поучаствовали 61 педагог и 1148 учеников.

О планах на будущее Сергей Ролдугин пока не говорит, но вектор развития остается прежним.