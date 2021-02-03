Прямой эфир
Происшествия
Источник сообщил об исчезновении в Москве художника Смотрина
Общество
В России за сутки зафиксировали 16 474 новых случая COVID-19
Мир
В МИД России отметили низкий уровень военных угроз в Арктике
Политика
Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах в 2021 году
Общество
В Москве завершили реставрацию скульптур на площади Гагарина
Общество
Генпрокуратура направила в суд дело о вооруженном мятеже банды Басаева
Авто
В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью
Политика
Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы Алексею Лисовенко
Мир
Депутаты правящей партии заблокировали трибуну рады перед выступлением оппозиции

Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы Алексею Лисовенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центризбирком (ЦИК) России 3 февраля передал вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» Николая Антошкина кандидату из федерального списка партии, замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Алексею Лисовенко.

Народный изгнанник: за ложь в декларации придется сдать мандат
В Госдуме обдумывают наказание для депутатов за недостоверные сведения о доходах и расходах

«Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Единая Россия», Лисовенко Алексею Анатольевичу», — цитирует ТАСС постановление ЦИК.

Комиссия также приняла решение зарегистрировать Лисовенко депутатом Госдумы и передать ему удостоверение об избрании.

Лисовенко 41 год. В 2003 году он окончил Московский государственный университет леса по специальности «стандартизация и сертификация». В январе 2020 был назначен на должность заместителя руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин 17 января скончался в больнице.

Позже выяснилось, что Антошкин незадолго до смерти был госпитализирован с COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021