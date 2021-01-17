Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин скончался в больнице. Об этом 17 января сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

В беседе с «Интерфаксом» Дерябин уточнил, что дата и место погребения Антошкина будут объявлены позднее.

По некоторым данным, Антошкина госпитализировали в начале января с COVID-19.

Антошкин родился в Федоровском районе Башкирской АССР. Окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков им. И.С. Полбина. Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком, пишет «Газета.ру».

В 1989–1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после был командующим фронтовой авиацией.