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Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах в 2021 году
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Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах в 2021 году

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Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму 19 сентября 2021 года планируется провести в шести регионах страны, в том числе в Москве. Об этом заявила на заседании Центризбиркома России его председатель Элла Памфилова в среду, 3 февраля.

Голоса во главе: ЦИК готова к выборам в Госдуму в условиях COVID-19
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«Наряду с традиционным голосованием дистанционное электронное голосование пройдет в пяти регионах плюс Москва», — сказала она.

Глава ЦИК добавила, что в столице голосование организуют на разработанной мэрией платформе, в остальных городах — на платформе, разработанной Центризбиркомом совместно с Минцифры и Ростелекомом.

Памфилова отметила, что правила и порядок голосования будут едиными.

По ее словам, выборы в единый день голосования 19 сентября, скорее всего, пройдут в течение трех дней.

Она подчеркнула, что это будет связано с эпидемиологической ситуацией в России.

Впервые систему дистанционного электронного голосования применили в Москве и Нижегородской области в период с 25 по 30 июня в ходе голосования по поправкам в Конституцию России. Для участия в таком формате подали заявления примерно 1 млн москвичей и около 140 тыс. нижегородцев.

В начале июля председатель Памфилова заявила, что ЦИК будет работать над расширением применения на выборах электронного голосования.

Кроме того, в конце того же месяца Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с избранными в том же месяце главами регионов указал, что трехдневное голосование всех уровней в стране позволило бы учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.

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