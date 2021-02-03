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Источник сообщил об исчезновении в Москве художника Смотрина

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В Москве пропал художник Андрей Смотрин. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, с сообщением об исчезновении 29-летнего мужчины в столичную полицию обратилась его гражданская жена, художница Мария Гайдай. Она рассказала, что Смотрин 30 января вышел из дома на улице Байкальской и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Супруга художника уточнила, что при себе у пропавшего были документы. Отмечается, что, по некоторой информации, ранее Смотрин из дома без предупреждения никогда не уходил.

Согласно данным открытых источников, Смотрин учился в Йошкар-олинском художественном училище, а также во ВГИКе. Является лауреатом премии «Молодые таланты Республики Марий Эл».

Участвовал в таких выставках, как «В.Э. Брагинский и ученики», «Молодость России», «Кино без режиссера» и других.

Накануне сообщалось о россиянине, который поехал в Казахстан за наследством и оказался в психиатрической лечебнице. К полицейским в конце января обратилась администрация одной из гостиниц города Павлодара и сообщили о пропаже одного из постояльцев. Полицейские выяснили, что россиянин приехал в Павлодар из Тульской области, чтобы продать квартиру умершей матери, в декабре. Продав жилплощадь, вырученные деньги он положил в банк. В ходе поисков мужчину обнаружили в областном Центре психического здоровья.

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