Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
Жителя Тульской области, который поехал в Казахстан за наследством, обнаружили в психиатрической лечебнице, сообщается на сайте департамента полиции Павлодарской области Казахстана во вторник, 2 февраля.
В ведомстве сообщили, что 28 января в городскую полицию Павлодара обратилась администратор одной из гостиниц. Она сообщила, что их постоялец покинул гостиничный номер два дня назад и пропал. На телефонные звонки он не отвечал.
Полицейские выяснили, что россиянин приехал в Павлодар из Тульской области, чтобы продать квартиру умершей матери в декабре. Продав ее, вырученные деньги он положил в банк.
В результате поисков правоохранители вышли на областной Центр психического здоровья, где мужчина проходит курс лечения.
О причинах, по которым россиянин там оказался, не сообщается.
В ноябре сообщалось, что актриса Светлана Светличная планирует завещать свою квартиру соседям, потому что они «приличные и благодарные» люди.