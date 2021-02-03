Дирекции музыкальных фестивалей оценили шансы на их проведение в 2021 году

Организаторы российских крупных музыкальных фестивалей не собираются отменять мероприятия в этом году и рассчитывают на ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, пишет 3 февраля РБК.

Продюсер фестиваля «Дикая мята» (намечен на 18–20 июня в Алексинском районе Тульской области, собирал до 60 тыс. зрителей) Андрей Клюкин рассказал изданию, что сейчас проведение мероприятия зависит от разрешения местных властей. Однако в настоящий момент, по словам продюсера, продажи билетов «далеки от интенсивности» — продано порядка 30%.

Клюкин признал, что зрители нуждаются в твердой гарантии.

«Перенос фестиваля — огромный финансовый удар, мы его оцениваем в 18 млн рублей, и если бы держатели билетов сейчас стали требовать деньги, то наша компания, скорее всего, разорилась бы <...>. Мы живы и работаем только благодаря поклонникам нашего фестиваля», — отметил он.

Продюсер указал, что проведение мероприятия возможно даже с учетом ограничений в 25%.

При этом с ним не согласился организатор московского фестиваля «Панки в городе» Андрей Прокофьев. Мероприятие запланировано на 14 августа, до пандемии собирало до 5 тыс. зрителей.

«Действовавшие до недавнего времени правила о 25%, строгие требования Роспотребнадзора и проверки не позволили бы нам провести мероприятие в привычном формате. В связи с последними новостями о разрешенной вместимости в 50% мы настроены запустить фестиваль в ближайшее время», — заявил Прокофьев.

Позитивный настрой сохраняют организаторы фестиваля «Нашествие» (Тверская область, 23-25 июля, ориентировочно 200 тыс. зрителей).

25 декабря 2020 года в Казани состоялось открытие музыкального фестиваля «Денис Мацуев у друзей». Это совместный проект дирижера Александра Сладковского и пианиста Дениса Мацуева. Музыканты на открытии исполнили вместе Второй концерт Шопена.

«Есть позитивные сигналы: вакцинация, снижение заболеваемости. Кроме того, прошлое лето показало, что в жаркий период заболеваемость гораздо ниже. Так или иначе, фестиваль будет проходить со строгим соблюдением действующих на момент его проведения», — заверили в PR-службе фестиваля.

Организатор «Летчикфеста» Артем Куликов уточнил, что несмотря на низкий темп продажи билетов, организаторы фестиваля в Ярославской области рассчитывают, что 6-8 августа его посетят 20–25 тыс. человек.

«Но если будет требование Роспотребнадзора на заполняемость в 50%, конечно же, мы снизим это число», — подчеркнул Куликов.

В дирекции фестиваля «Спасская башня», на котором выступают военно-музыкальные коллективы из разных стран мира, подтвердили, что уже получили распоряжение президента о проведении мероприятия 27 августа — 5 сентября. Тем не менее там отметили, что заполняемость трибун, которая обычно достигает 100 тыс. человек, сейчас с учетом эпидемиологической ситуации прогнозировать сложно.