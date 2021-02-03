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Вандал испачкал краской здание генконсульства России в Нью-Йорке

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Вандал напал на здание генконсульства России в Нью-Йорке, сообщил сотрудник дипмиссии.

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Неизвестный бросил в фасад здания банку с краской.

«Зданию нанесен материальный ущерб. Эти хулиганские действия могли представлять угрозу для посетителей генконсульства и сотрудников <…> Мы предпринимали неоднократные попытки связаться с представителями нью-йоркской полиции, но они не сочли возможным прибыть для восстановления порядка. Мы направили во вторник вечером обращение в Управление по делам дипломатических миссий с требованием обеспечить безопасность», — цитирует сотрудника генконсульства ТАСС 3 февраля.

19 января стало известно, что американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке. Сообщалось также о периодических перебоях с интернетом.

В посольстве России в Вашингтоне назвали ситуацию неприемлемой и направили в отделение Госдепартамента США в Нью-Йорке ноту с требованием «оперативно устранить имеющиеся проблемы».

В генконсульстве пояснили, что одновременно были отключены сразу несколько линий, связь отсутствует уже на протяжении двух суток.

Как прокомментировал ситуацию председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, происходящее представляет собой или дешевую провокацию, или свидетельство того, что Америка утрачивает статус передовой технической державы, передает «Газета.ру».

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