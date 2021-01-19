Консульство России в Нью-Йорке оставили без телефонной связи
Американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке, связи нет уже более суток, сообщили в дипмиссии 19 января.
«Полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке», — следует из сообщения в Twitter дипведомства.
Кроме того, сообщается о периодических перебоях с интернетом.
В этой связи посетителям рекомендовали обращаться по интересующим вопросам по электронной почте.
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