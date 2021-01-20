Посольство РФ назвало неприемлемым отключение телефона в генконсульстве в США

Посольство РФ в Вашингтоне считает неприемлемой ситуацию с отключением телефонной линии в российском генконсульстве в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 января на странице дипмиссии в Facebook.

Российская сторона направила в отделение в отделение Госдепартамента США в Нью-Йорке ноту с требованием «оперативно устранить имеющиеся проблемы», которые осложняют работу генконсульства.

«Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», — говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно, что американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке. Кроме того, сообщалось о периодических перебоях с интернетом.

В свою очередь консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский разъяснил, что единовременно были отключены сразу несколько десятков телефонных линий. Связь отсутствует уже на протяжении двух суток, пишет «Газета.ру».