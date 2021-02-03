Число вакансий для удаленной работы в январе выросло в России на 57%

В январе 2021 года в России на 57% выросло число вакансий, предполагающих удаленную работу. Об этом 3 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы поиска работы HeadHunter.

«По данным hh.ru, в январе 2021-го их количество достигло пиковых значений и составило почти 32 тыс. штук по всей стране (что на 57% выше показателя декабря 2020 года и в 2,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года)», — говорится в исследовании.

Каждая пятая вакансия с удаленкой приходится на Москву. Самые востребованные навыки для работы в дистанционном формате — владение компьютером и офисными программами, рядом языков программирования, готовность к обучению и работа в команде.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали специалист по оптимизации и качеству поиска (зарплата до 700 тыс. рублей), разработчик JavaScript (до 510 тыс. рублей), веб-разработчик Python (до $6,5 тыс.) и специалист по информационной безопасности (от 300 тыс. рублей).

Ранее в среду сообщалось, что более 70% граждан, работающих удаленно, ожидают, что работодатели компенсируют им затраты.