Россияне рассказали об изменениях рабочего процесса на удаленке

Более 70% граждан, работающих удаленно, ожидают, что работодатели компенсируют им затраты. Об этом свидетельствуют данные исследования Hays, оказавшиеся в распоряжении «Известий».

По словам генерального директора компании Алекса Штейнгардта, почти половина профессионалов не выявили изменений в своей продуктивности в условиях пандемии. Еще почти 20% респондентов заявили, что стали работать даже лучше.

«С ними согласны и работодатели: 41% компаний свидетельствуют, что продуктивность их сотрудников осталась на прежнем уровне, и 10% заметили повышение продуктивности. Безусловно, есть те, чья продуктивность в условиях домашней работы снизилась. Но здесь необходимо учитывать и сферу, в которой человек трудится, и роль, которую выполняет», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что не всегда работа может выполняться удаленно. Однако компании почти трети предпринимателей полностью перешли на удаленный формат работы. Некоторые работают то в офисе, то удаленно.

Большая часть опрошенных также отметили увеличение объема работы, почти половина работодателей согласились с ними. Часть заявляли о большей сложности работы в новых условиях.

После снятия ограничений почти 40% работников готовы продолжать выполнять обязанности из дома 2–3 дня в неделю, 14% заявили о желании постоянно работать удаленно. Треть хотели бы вернуться в офис. Однако 34% компаний не знают о дальнейшем режиме работы, в то время как еще 23% сообщили о сохранении удаленки.

На фоне введенных ограничений у многих сотрудников развивался стресс, и мотивировать их становилось сложнее. 41% работодателей сочли, что хорошим способом станут регулярные онлайн-апдейты с командой и руководителем, а 32% предложили участие в тренингах и вебинарах. Однако, по мнению 26% респондентов, важнее этих факторов материальное вознаграждение.

Опрос был проведен в конце 2020 года, участниками стали 4385 профессионалов и 545 работодателей.

2 февраля стало известно, что более 50% жителей Москвы высказались за сохранение дистанционного режима работы после отмены ограничительных мер по COVID-19 в столице. Снова ходить на работу хотят только 30% опрошенных. Аналитики выяснили, что остаться на удаленке хотят 56% женщин и 47% мужчин.