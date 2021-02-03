В Китае число интернет-пользователей превысило 989 млн человек

С сентября прошлого года число интернет-пользователей в Китае увеличилось на 5,2% и превысило 989 млн человек, следует из доклада Китайского сетевого информационного центра (CNNIC) в среду, 3 февраля.

Отмечается, что коэффициент доступа населения к Сети вырос на 3,4 процентных пункта за пять месяцев и достиг 70,4%. Кроме того, впервые в истории страны валовый продукт интернет-индустрии в 2020 году превысил 100 трлн юаней ($15,4 трлн).

«Сетевые технологии сыграли важную роль в реализации мер по противодействию пандемии нового коронавируса, став ключевым фактором, благодаря которому Китай оказался единственной страной в мире, продемонстрировавшей положительные темпы роста ВВП»,— отметили в центре.

Китай уже восьмой год подряд является лидером в области электронной коммерции, отметили в CNNIC. Так, за прошедший год объем розничных онлайн-продаж в стране увеличился на 10,9% и превысил 11,76 трлн юаней ($1,81 трлн).

20 января сообщалось, что инвестиции в развитие сетей 5G в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн рублей.

Аналитики ожидают начало активного внедрения 5G в стране в 2024 году, однако на объем необходимых затрат и сроки развертывания перспективного поколения связи будет влиять неопределенность с выделением частот и требования по использованию исключительно российского оборудования.