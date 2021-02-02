Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

Президент США Джо Байден выступит с речью о внешней политике в четверг, 4 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выступит со своей первой большой речью в качестве главы государства в понедельник.

«Мы можем подтвердить, что президент теперь посетит Госдепартамент в четверг. Изначально это было запланировано на более раннюю дату на нынешней неделе, но нам пришлось передвинуть мероприятие из-за снегопада», — сказала она на брифинге с журналистами во вторник, 2 февраля, трансляцию которого вел телеканал NBC News.

По словам Псаки, американский лидер изложит свое видение внешней политики, направленной на «восстановление места Америки в мире».

Ранее во вторник стало известно, что команда президента США заранее пыталась узнать у корреспондентов, какие вопросы они собираются задать.

Сотрудники Белого дома также запрашивали информацию о том, что будут спрашивать представители СМИ в ходе выступлений Джен Псаки.

Джо Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США.