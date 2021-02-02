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Правительство рекомендовало нефтяникам увеличить запасы бензина

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Правительство РФ рекомендовало российским нефтяным компаниям увеличить запасы бензина до 1,6–1,7 млн т к 1 мая, а к 1 июня — до 1,8 млн т, следует из протокола совещания по ситуации на рынке топлива, прошедшем 28 января.

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В документе отмечается, что власти могут обновить рекомендации. ФАС и Минэнерго поручено регулярно мониторить ситуацию с запасами. «При необходимости оперативно доводить до нефтяных компаний соответствующие рекомендации», — цитирует документ ТАСС.

Как отметил замминистра энергетики России Павел Сорокин, правительство дало рекомендации нефтяным компаниям по увеличению запасов топлива накануне сезонного роста спроса, при этом рост цен на АЗС останется в рамках инфляции.

«Цены в 2020 году, к примеру, на 92-й бензин, который является социально значимым, росли ниже инфляции при достаточном снабжении рынка — их рост был 2,2–2,5% при инфляции 4,9%. В начале 2020 года был достаточный запас маржинальности на АЗС, поэтому рост оптовой цены не привел к росту розничной. Кроме того, работает демпферный механизм, который отвечает задачам, для которых он создавался, и в 2020 году он оказал существенную поддержку бюджету», — приводит его слова Минэнерго.

Он отметил, что для сохранения стабильности рынка нефтяные компании согласились увеличить переработку нефти в феврале 2021 года. При этом каждой компании давались рекомендации по увеличению переработки в зависимости от того, какую долю на рынке она занимает.

О том, что российские нефтяные компании увеличат выпуск и запасы бензина на НПЗ, стало известно 28 января.

По словам главы ФАС Максима Шаскольского, был разработан ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции. Среди них он назвал увеличение производства, запасов и объемов продаж на бирже.

29 января на совещании по поводу роста стоимости топлива у вице-премьера Александра Новака обсуждались параметры демпферного механизма.

Механизм, действующий с 2019 года, призван удерживать цены на моторное топливо (бензин, дизельное топливо) внутри России на стабильном уровне.

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