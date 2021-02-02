Эксперты ВОЗ посетят Уханьский институт вирусологии 3 февраля

Международная группа экспертов всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетит Уханьский институт вирусологии 3 февраля в рамках исследования происхождения вируса, вызывающего COVID-19. Об этом сообщил во вторник, 2 февраля, китайский телеканал CGTN.

«Во вторник (2 февраля. — Ред.) команда Китая и ВОЗ провели личные встречи. Согласно плану, в среду (3 февраля. — Ред.) они посетят Уханьский институт вирусологии», — говорится в сообщении.

Как рассказали на телеканале, группы экспертов из Китая и ВОЗ посетят национальную лабораторию биобезопасности. Там специалисты обменяются мнениями о штатной работе института, а также о международном научном сотрудничестве и общих усилиях в борьбе против COVID-19, передает «Газета.ru».

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились 14 дней на карантине. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января, группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань.

Ранее, 11 января, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что организация приветствует готовность китайских властей сотрудничать с экспертами ВОЗ.