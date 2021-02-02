Хасанский парк в Приморье может получить международный статус

В Приморском крае могут присвоить международный статус Рамсарских угодий еще одной территории — Хасанскому природному парку. Такое заявление сделали сотрудники Всемирного фонда охраны природы (WWF) во время пресс-конференции, посвященной году водно-болотных угодий.

«Наше внимание в этом году сосредоточено на экосистемах, расположенных в пойме Амура и его притоков. Это огромные угодья, которые очень богаты биоразнообразием. И они, естественно, нуждаются в сохранении», — отмечает директор амурского филиала WWF, кандидат химических наук Петр Осипов, сообщает ИА PrimaMedia.

В российской части бассейна Амура есть шесть территорий ВБУ со статусом особо охраняемых государством на региональном и федеральном уровнях. В частности, сюда входит приморское озеро Ханка.

В Год водно-болотных угодий WWF планируют провести инвентаризацию Рамсарских угодий в Амурском экорегионе, оценить существующие угрозы и разработать планы управления этими территориями.

Парк «Хасанский» — особо охраняемая природная территория, расположенная в Приморье, у самой границы с Китаем и Кореей. Парк находится в дельте реки Туманная, где останавливаются перелетные водоплавающие птицы и живут редкие животные, которых на остальной территории России просто нет.