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Путин поговорил по телефону с вдовой Ельцина

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Президент России Владимир Путин побеседовал 1 февраля с вдовой первого президента РФ Наиной Ельциной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Они переговорили по телефону», — сказал «РИА Новости» Песков 2 февраля.

В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

Накануне Путин возложил цветы к могиле первого президента России на Новодевичьем кладбище. Он заявил, что Ельцин, будучи главой государства, никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу страны.

Путин добавил, что «задним числом мы все умны, а когда события накатываются как снежный ком — другая ситуация».

Также 1 февраля бывший глава протокола первого президента России Владимир Шевченко рассказал, что Ельцин мечтал дожить до ста лет. Шевченко также отметил, что Ельцин полностью отдавал себя работе, хотя не всё получилось сделать, как он хотел, особенно в экономической сфере.

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