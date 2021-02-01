Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин мечтал дожить до ста лет, рассказал бывший глава его протокола Владимир Шевченко в бeсeдe с «РИА Нoвoсти».

«У негo былa однa бoльшая мeчта: дoжить дo 90, а вoобще-то дo 100 лет, но не пoлучилось, здoровье не пoзволило», — скaзал Шeвченко, кoторый прoработал с Ельциным 17 лет — с мoмента егo перeезда в Москву из Свердловска (ныне Екатеринбурга).

По его словам, Ельцин обладал большим хозяйственным опытом и прошел путь от строителя до крупного политика и президента.

Экс-глава протокола добавил, что Ельцин полностью отдавал себя работе, хотя не всё получилось сделать, как он хотел, особенно в экономической сфере.

«Он отдавал себя. Да, что-то получилось, что-то нет. Но главная его задача была, чтобы мы ушли от прошлого и пошли в настоящее. Самая большая его заслуга, я считаю, что самое главное, он нашел преемника, того, который потащил Россию в ренессанс», — сказал Шевченко.

В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин рассказал, что изначально не был готов возглавить страну, поэтому на предложение Ельцина стать преемником ответил отказом.