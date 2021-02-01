Путин возложил цветы к могиле Ельцина

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 1 февраля, возложил цветы к могиле первого российского лидера Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище.

1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения Ельцина, он руководил страной в период с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. В России по этому случаю проходят памятные мероприятия.

Путин заявил, что Ельцин, будучи главой государства, никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу страны.

Он отметил, что «задним числом мы все умны, а когда события накатываются как снежный ком — другая ситуация».

Борис Ельцин вошел в историю как первый избранный президент России — он победил на выборах 1991 года с 57,3% голосов.

В 1996 году он стал президентом во второй раз — с 53,82% голосов.

Решение уйти с поста президента Ельцин принял 31 декабря 1999 года, в тот же день исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин.

В декабре 2018 года Путин рассказал, что изначально не был готов возглавить страну, поэтому на предложение Ельцина стать преемником ответил отказом.