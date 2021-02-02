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Иммунолог назвал срок отмены масочного режима в России

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов завил, что необходимость в медицинских масках пропадет, когда среди населения сформируется достаточная иммунная прослойка.

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Специалист спрогнозировал, что это может произойти ближе к концу весны.

Отказываться от масок нельзя пока в каждом регионе не будет до 60–70% людей с антителами, уточнил он. При этом подсчете необходимо учитывать тех, кто уже перенес короновирус, и тех, кто вакцинировался. По словам Жемчугова, к этому показателю ближе всего Москва.

«Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых и можно с точностью до недели сосчитать. Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», — сказал Жемчугов в интервью радио Sputnik во вторник, 2 февраля.

Он считает, что уже сейчас можно снять маски на улице — во время прогулок на природе вероятность заражения низкая.

По мнению Жемчугова, чем быстрее будет проходить вакцинация, тем скорее можно будет достигнуть 60% иммунной прослойки.

31 января педиатр-инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение, что в России к лету могут ослабить масочный режим. Специалист отмечал, что отмена антиковидных мер связана с формированием коллективного иммунитета у большей части населения.

Ранее, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен.

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