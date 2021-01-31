Инфекционист сделал прогноз о сроке ослабления масочного режима в России

В России к лету могут ослабить масочный режим. Такое мнение высказал в воскресенье, 31 января, в эфире телеканала «Москва-24» педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

«Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим», — отметил врач.

Специалист пояснил, что отмена антиковидных мер связана с формированием коллективного иммунитета у большей части населения.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 3,9 млн случаев COVID-19. Из них более 3,3 млн поправились, около 73 тыс. человек умерли.

28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.