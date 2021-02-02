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Отоларинголог рассказал о возможных причинах боли в горле по утрам

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Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с «Ридусом» в понедельник, 1 февраля, рассказал о возможных причинах боли в горле по утрам в холодное время года при отсутствии других простудных симптомов.

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По словам специалиста, это, как правило, связано с отопительным сезоном. Между тем, не у всех проблема носит сезонный характер, для некоторых людей она актуальна в течение всего года. Врач пояснил, что батареи пересушивают воздух в помещении, за ночь слизистая носа начинает отекать, из-за чего человек хуже дышит носом. Из-за этого открывается рот, что провоцирует пересыхание задней стенки глотки. Это приводит к небольшому воспалению, дискомфорту, першению и легкой болезненности в горле.

Кроме того, причиной боли в горле может быть застой в лимфатической системе, а также ночной храп.

Сам человек об этом может даже не догадываться. Человеку важно поинтересоваться у членов семьи, как он дышит в ночное время, отмечает телеканал «360».

«Если есть храп, значит, это могут быть проблемы с аденоидами, проблемы с перегородкой носа и нижними носовыми раковинами», — рассказал врач.

При боли в горле утром в отсутствии других симптомов простуды Зайцев посоветовал с утра немного походить, выпить любой напиток комфортной температуры, после чего неприятное ощущение может пройти, пишет сайт kp.ru. Также следует проветривать помещение перед сном, а лучше — спать приоткрытой форточкой.

Во время отопительного сезона отоларинголог рекомендовал устанавливать увлажнители воздуха.

В марте 2020 года доктор медицинских наук невролог Михаил Тардов рассказал об опасности храпа. По словам специалиста, храп оказывает негативное влияние на здоровье не только спящего человека, но и его партнера.

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