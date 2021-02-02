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Авиакомпании рискуют не получить десятки Boeing 737 MAX в 2021 году

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S7 Airlines, Ural Airlines, «Победа» и NordStar могут не получить большую часть запланированных к поставке в этом году Boeing 737 MAX. О переносе поставок десятков самолетов на более поздний срок рассказали в трех авиакомпаниях. По подсчетам «Известий», эти четыре перевозчика в нынешнем году должны были принять 27 таких машин.

Вопрос с поставками 737 MAX на российский рынок сдерживает в том числе необходимость сертификации этих машин Росавиацией. Она завершится не раньше лета, считают два источника «Известий» в двух крупных авиакомпаниях, заказавших эти самолеты. Один из них допустил, что этот процесс может затянуться до осени.

Представитель Росавиации заверил, что процесс сертификации Boeing 737 MAX ведется регулятором в плановом порядке совместно с Авиарегистром России. Но ведомство посчитало преждевременным называть в настоящий момент точные сроки завершения этой процедуры. Там отметили, что мероприятия по сертификации сдерживаются из-за условий пандемии и введенных ограничений на международное авиасообщение, которые осложняют процесс практического взаимодействия с центрами, находящимися за рубежом.

Российские специалисты, которые должны были отправиться в США в рамках сертификации 737 MAX, уже более месяца назад получили американские визы, но до сих пор по каким-то причинам не вылетели туда, рассказал источник «Известий» в крупной авиакомпании. Эту информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом сертификации этого типа самолета в России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долгие поводы: в 2021-м авиакомпании рискуют не получить десятки Boeing

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