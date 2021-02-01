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Глава фракции «Слуга народа» в Раде допустил коалицию с партией Тимошенко

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Президентская фракция «Слуга народа» в Верховной раде может создать коалицию с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина». Об этом 1 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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«Относительно коалиции мы ничего не обсуждали. Но все возможно в стране. Мы никогда не работали в режиме коалиции, кстати. То есть это немножко непривычно может быть для нас как для монобольшинства, потому что нужно больше вопросов согласовывать друг с другом», — передает его слова ТАСС.

В свою очередь Тимошенко заявила, что ее партия готова к коалиции со «Слугой народа». По ее мнению, ситуация в стране требует объединения всех «без исключения» национальных сил, потому что так можно вернуть Украину на «путь развития и возрождения».

«Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко по скорости «перекрашивания» не уступает самому быстрому на планете животному — гепарду. Он также предложил сделать мем «фейспалм» логотипом партии.

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