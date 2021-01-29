Зеленский предложил сделать мем «фейспалм» логотипом партии Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко по скорости «перекрашивания» не уступает самому быстрому на планете животному — гепарду. Он также предложил сделать мем «фейспалм» логотипом партии. Об этом в пятницу, 29 января, пишет «Страна.ua».

«Говорят, что самое быстрое существо на планете — это гепард. На самом деле это не так — это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются», — сказал украинский лидер.

Таким образом он прокомментировал заявление партии об инициировании референдума сразу по пяти вопросам, включая продажу земли и легализацию марихуаны.

Зеленский не уточнял названий и фамилий, но указал, что отдельная партия выступала против референдума при голосовании, а сразу после принятия закона объявила о намерении такой референдум провести.

«Сначала они были категорически против референдума, но — бац! Вуаля! И теперь уже инициируют референдум <...>. Думаю, мем «фейспалм» можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган «20 лет на рынке переобуваний», — добавил глава государства.

16 октября Тимошенко обвинила Зеленского в желании легализовать наркотики в стране. Так политик отреагировала на намерение украинского лидера путем опроса узнать мнение жителей страны о легализации каннабиса в медицинских целях, чтобы поставить точку в этом вопросе.

31 марта Тимошенко в Facebook заявила, что Зеленский и депутаты рады «сдали» страну, приняв закон об открытии рынка сельхозземель. По ее словам, закон принят ими «в интересах международных спекулянтов».