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Зеленский предложил сделать мем «фейспалм» логотипом партии Тимошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко по скорости «перекрашивания» не уступает самому быстрому на планете животному — гепарду. Он также предложил сделать мем «фейспалм» логотипом партии. Об этом в пятницу, 29 января, пишет «Страна.ua».

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«Говорят, что самое быстрое существо на планете — это гепард. На самом деле это не так — это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются», — сказал украинский лидер.

Таким образом он прокомментировал заявление партии об инициировании референдума сразу по пяти вопросам, включая продажу земли и легализацию марихуаны.

Зеленский не уточнял названий и фамилий, но указал, что отдельная партия выступала против референдума при голосовании, а сразу после принятия закона объявила о намерении такой референдум провести.

«Сначала они были категорически против референдума, но — бац! Вуаля! И теперь уже инициируют референдум <...>. Думаю, мем «фейспалм» можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган «20 лет на рынке переобуваний», — добавил глава государства.

16 октября Тимошенко обвинила Зеленского в желании легализовать наркотики в стране. Так политик отреагировала на намерение украинского лидера путем опроса узнать мнение жителей страны о легализации каннабиса в медицинских целях, чтобы поставить точку в этом вопросе.

31 марта Тимошенко в Facebook заявила, что Зеленский и депутаты рады «сдали» страну, приняв закон об открытии рынка сельхозземель. По ее словам, закон принят ими «в интересах международных спекулянтов».

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