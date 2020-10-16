Зеленского обвинили в желании превратить Украину в центр накоторговли

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в желании легализовать наркотики в стране. Соответствующее заявление бывший премьер-министр страны сделала на брифинге в пятницу, 16 октября.

Так политик отреагировала на намерение украинского лидера узнать мнение жителей страны о легализации каннабиса в медицинских целях, чтобы поставить точку в этом вопросе. Как стало известно ранее в этот же день, власти приняли решение задать данный вопрос гражданам на всеукраинском опросе, который пройдет во время региональных выборов 25 октября.

Тимошенко заявила, что вся цель этого опроса сводится исключительно к тому, чтобы превратить Украину в центр наркоторговли в Европе и к продолжению курса Зеленского по распродаже украинской земли, теперь, как подчеркнула она, для использования под выращивание каннабиса.

«Это будет приводить к тому, что наши дети, наши внуки, члены наших семей будут втянуты в организованную на государственном уровне наркосистему в нашей стране», — приводит ее слова «Интерфакс-Украина». — 2 млн га золотых черноземов будут отданы под марихуану, и всё это будет делаться на базе больших, глобальных наркоструктур».

Накануне в украинской прессе были опубликованы все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам на всеукраинском опросе. Первые два касаются введения пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Также граждан спросят о сокращении Верховной рады с 450 до 300 депутатов и выходе Украины из Будапештского меморандума, согласно которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии своей целостности, пишет «Газета.ру».

31 марта Тимошенко в Facebook заявила, что Зеленский и депутаты рады «сдали» страну, приняв закон об открытии рынка сельхозземель. По ее словам, закон принят ими «в интересах международных спекулянтов».