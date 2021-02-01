Минюст Франции сообщил о недостатке мест в тюрьмах в условиях COVID-19

Число заключенных продолжает превышать количество мест в тюрьмах Франции, несмотря на принимаемые во время эпидемии коронавируса меры, следует из опубликованной 1 февраля министерством юстиции страны статистической справки.

Согласно данным, в январе заполняемость французских тюрем составляла 103,4%, месяцем раньше показатель находился на отметке 103,8%. При наличии 60 583 мест в 188 пенитенциарных заведениях страны в январе там находились 62 673 заключенных, в декабре — 62 935 человек.

В камерах временного содержания показатель переполненности помещений составляет 119,4%. К примеру, в арестном доме Нима на юге страны он равен 193%, а в крупной тюрьме, находящейся в городе Ла-Рош-сюр-Йон на западе, — 184,6%.

По данным французского минюста на 1 января, 688 заключенных вынуждены спать в камерах на матрасах на полу.

Национальная обсерватория тюрем (OIP) распространила заявление, в котором выразила сожаление «отсутствием срочных и крупномасштабных мер», необходимых в условиях распространения коронавируса для «решения проблемы переполненности французских тюрем, предоставления заключенным нормальных условий существования, позволяющих им соблюдать нормы защиты от коронавируса».

По информации OIP на 26 января, COVID-19 был обнаружен у 141 заключенного и 240 сотрудников тюремной администрации.

Французские власти в начале пандемии приняли меры по резкому сокращению числа заключенных, в частности, на основе их досрочного освобождения и вынесения альтернативных тюремному заключению приговоров суда.

29 января стало известно, что Франция частично закрывает границы. 24 января сообщалось, что французские власти намерены ввести в стране третий локдаун в связи с распространением коронавирусной инфекции.