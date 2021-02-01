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Снятие ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге возможно к концу февраля

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Постепенное снятие ограничений из-за пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге возможно к концу февраля. Об этом 1 февраля заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

Он отметил, что послабления будут осуществляться в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

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«Ориентировочно — это 2–3 недели в зависимости от различных условий. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора. Очевидно, в середине февраля, может быть, ближе к концу, какие-то новые меры, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут предприняты в сторону смягчения оставшихся ограничений, которые в Петербурге еще введены», — заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

30 января в Санкт-Петербурге уже смягчили защитные меры. Так, в Северной столице начали работать круглосуточно бары и рестораны. Исключение составили фуд-корты в торговых центрах.

Также до 50% была увеличена максимальная заполняемость кинотеатров. Стадионы получили возможность продавать половину билетов на спортивные события, но занимать можно не более 15 тыс. мест. В городе при условии соблюдения масочно-перчаточного режима открываются зоопарки и аквапарки. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры и катки.

За последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 1842 пациента, скончались 47 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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