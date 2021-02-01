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Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет со зрителями на стадионах

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Матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре пройдут с заполненными зрителями трибунами. Об этом сообщил в понедельник, 1 февраля, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

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«У нас будут полные стадионы. К тому времени COVID-19 будет побежден, и мы все научимся жить с этим», — привел слова главы FIFA спортивный журналист Роб Харрис в Twitter.

Он отметил, что Инфантино высказал такое мнение во время брифинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Финальные матчи чемпионата мира по футболу пройдут в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее, 16 января, стало известно, что сборная РФ по футболу сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 с командой Мальты. Кроме того, российская команда проведет матчи со сборной Хорватии и Кипра. Все отборочные матчи состоятся в 2021 году. Как сообщил 26 января тренер сборной РФ Станислав Черчесов, матчи пройдут на Мальте, в Сочи и Словакии.

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