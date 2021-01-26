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Черчесов объяснил решение привиться от коронавируса

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов привился против коронавируса, чтобы не ставить под угрозу здоровье футболистов и персонала клубов «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом он сам рассказал во вторник, 26 января.

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«Сделать прививку от коронавирусной инфекции — вполне взвешенное и осознанное решение», — отметил Черчесов в интервью пресс-службе сборной России. Публикация размещена в Telegram-канале команды.

По его словам, в ближайшее время члены тренерского штаба направятся в Турцию на сборы, в которых примут участие команды «Ахмат», «Сочи», «Динамо», «Арсенал», «Урал», «Рубин», «Ротор», «Уфа» и «Химки». Тренер также проведет несколько встреч с игроками, тренерами и главами клубов.

Кроме того, Черчесов напомнил о предстоящих национальной сборной отборочных матчах к чемпионату мира – 2022, они пройдут на Мальте, в Сочи и Словакии.

26 января главный тренер сборной России по футболу прошел вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Отмечается, что в настоящее время большинство членов команды находятся на сборах за границей, но они смогут пройти вакцинацию по возвращении в Россию.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Сделать прививку бесплатно могут все желающие.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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