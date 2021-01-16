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Сборная РФ по футболу сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 с командой Мальты

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Сборная России по футболу сыграет с командой Мальты в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022 на Национальном стадионе в деревне Та-Кали рядом с Валлеттой. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты.

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Национальный стадион, домашний для Мальты, построен в 1980 году, он располагается в 13 км от Валлетты.

Игра состоится 24 марта, начало встречи запланировано на 22:45 мск, передает ТАСС.

Предстоящий матч станет для сборной России первым в 2021 году.

Первый домашний матч сборная РФ проведет против команды Словении 27 марта в Сочи на стадионе «Фишт», сообщает «Спорт-Экспресс».

Место проведения игры против сборной Словакии, которая состоится на выезде 30 марта, пока не определено.

Помимо этих матчей команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в отборочном турнире чемпионата мира – 2022 сыграет со сборными Хорватии и Кипра.

Финальная часть ЧМ пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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