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Нацсовет Латвии одобрил прекращение Tet трансляции российских каналов
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Нацсовет Латвии одобрил прекращение Tet трансляции российских каналов

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Решение крупнейшего в стране кабельного оператора Tet прекратить трансляцию российских телеканалов «ПБК», «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс» является похвальным. Об этом заявил глава Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш в понедельник, 1 февраля.

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«Видимо, у них были обоснованные причины так поступить. В целом с точки зрения безопасности информационной среды Латвии такое решение является похвальным, так как уменьшит объем российской пропаганды», — приводит новостной портал Delfi слова Аболиньша.

Ранее в понедельник Tet сообщил, что решил отключить пять российских телеканалов в Латвии с 1 февраля из-за возможного несоблюдения санкций Евросоюза.

Телеканал РЕН ТВ предложил зрителям смотреть его программы в интернете.

По данным оператора, распространителем этих телеканалов в республике является TEM LV — одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse («Балтийский медиа альянс»).

«Балтийский медиа альянс» транслирует в Латвии около 25 телеканалов, а также работает в Эстонии.

В феврале прошлого года Служба госбезопасности Латвии сообщила, что вместе с полицией безопасности Эстонии провела ряд санкционированных обысков в помещениях «Балтийского медиа альянса» в Риге и в ее окрестностях, а также в Таллине. Альянс якобы был связан с возможным нарушением международных санкций. В результате были изъяты документы и носители информации.

Позже стало известно, что выпуск русскоязычной передачи «Новости Эстонии», которая выходила на ПБК, прекращается с 19 марта 2020 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение результатом травли и давления властей Эстонии и Латвии.

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